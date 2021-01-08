لبنان

انتقادات لوزير

Lebanon 24
08-01-2021 | 00:07
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وُجهت انتقادات واسعة لوزير معني بالإقفال ومواجهة الفايروس، بعد نشر صورة احتلت مساحات واسعة على مواقع التواصل، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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