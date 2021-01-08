لبنان

كلمة لباسيل ظهر الأحد

Lebanon 24
08-01-2021 | 00:42
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دعت مصادر متابعة الى الاهتمام بما سيعلنه رئيس "التيار الحر" جبران باسيل الساعة 12 ظهر الأحد، غير الشماتة بالرئيس ترامب الذي أصدرت ادارته العقوبات بحقه، ويبدو ان باسيل اختار التحدث بعد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الذي أطل مساء امس عبر برنامج "صار الوقت" مع الاعلامي مرسيل غانم من شاشة "إم تي في"، وبعد مقابلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع قناة "المنار" في الثامنة والنصف من مساء اليوم، ليأتي كلامه بمنزلة جواب وموقف مما سيطرحه هؤلاء في الموضوع الحكومي خصوصا.

واستبعدت المصادر عبر "الأنباء" الكويتية قبول فريق الممانعة بولادة الحكومة من بكركي لاعتبارات تتعلق بالقيمومة السياسية على المستوى الماروني، وابرز ظهور لهذا التباين تجلى بين العماد ميشال عون والبطريرك الراحل نصرالله صفير.
المصدر: الانباء الكويتية
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