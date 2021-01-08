لبنان

تشكيل الحكومة ما زال بعيداً

Lebanon 24
08-01-2021 | 01:19
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أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن اللقاء بين رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني الذي عقد أمس تقرّر منذ يومين ومعروف أن تطور وباء كورونا حال دون انعقاد لقائهما في الميلاد"، مشيرة إلى أن "اتصالا تم بينهما اول من أمس وتقرّر اللقاء". 

وأشارت المصادر إلى أن "الجلسة بينهما كانت مفيدة وتناولت المواضيع التي تشهدها الساحة المحلية في البلاد  من تطور وباء كورونا  والوضع الأقتصادي والمالي والحكومة"، لافتة إلى أن "الاجتماع جاء استكمالا للقاء الأخير بينهما في قصر بعبدا". 

وأوضحت أنه "بالنسبة إلى الملف الحكومي فقد عرض الرئيس عون الصعوبات التي تعترض تأليف الحكومة وموقفه حيال بعض الطروحات التي قدمها الحريري والتي لا تراعي المعايير الواحدة وينعدم فيها التوازن في التركيبة الحكومية قياسا لتوزيع الطوائف على المقاعد الوزارية".

وأفادت أن "البطريرك الراعي طرح على رئيس الجمهورية فكرة جمعه مع الرئيس الحريري في بكركي من أجل المصارحة ويأتي هذا الطرح مكملا لما توقف إليه البطريرك الراعي في عظته  في عيد الغطاس".
وعلم أن "الرئيس عون أستمع منه إلى هذه الفكرة لكنه لم يحدد موقفه من اقتراح بكركي للمزيد من التقييم والدراسة ونفت ما ذكر عن أن اللقاء بين عون والحريري كان مرجحا أمس  وإن الرئيس المكلف تغيب مكررة القول أن البطريرك اقترح اللقاء  في خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية صباح أمس".

ولم يُحسم شيء بعد في موضوع تشكيل الحكومة وبخاصة حول التمثيل الدرزي في الحكومة، برغم تحرك ومواقف رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، وزيارته الاخيرة للرئيس نبيه بري، وإعلانه ضرورة تمثيل الطائفة بوزيرين برفع عدد وزراء الحكومة الى عشرين، وقالت مصادر متابعة للحراك الحكومي ان "الامور على حالها ويبدو ان التشكيل ما زال بعيداً".
المصدر: اللواء
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