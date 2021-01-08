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لبنان
إيحاءات معروفة
Lebanon 24
08-01-2021
|
04:19
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يقول مرجع سياسي إنّ زيارة رئيس حزب ونائب إلى رئيسَي الجمهورية والمجلس النيابي والمطالبة بحصة وزارية، تعني عودة الأمور إلى المربع الأول، والإيحاءات معروفة الاتجاهات.
المصدر: النهار
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