إيحاءات معروفة

يقول مرجع سياسي إنّ زيارة رئيس حزب ونائب إلى رئيسَي الجمهورية والمجلس النيابي والمطالبة بحصة وزارية، تعني عودة الأمور إلى المربع الأول، والإيحاءات معروفة الاتجاهات.