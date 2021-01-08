لبنان

تعليقات على سليماني

Lebanon 24
08-01-2021 | 04:20
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يتم التداول في دول عربية، وخليجية تحديداً، بصور نصب قاسم سليماني على طريق مطار بيروت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تعليقات في صحف ومواقع خليجية.
 
المصدر: النهار
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قاسم سليماني

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