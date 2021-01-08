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لبنان
فارق في الأسعار
Lebanon 24
08-01-2021
|
04:20
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يسجل الفارق الكبير في اسعار بعض المواد والمعدات الطبية من الماركات نفسها بين مستودع واخر وصيدلية واخرى في ظل ازدياد الطلب عليها.
المصدر: النهار
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