ما جديد سد بسري؟

على الرغم من قرار البنك الدولي بوقف تمويل مشروع سد بسري أعلن مجلس الانماء والاعمار عن مناقصة عمومية بقيمة 80 مليون دولار لتغليف أنفاق جر مياه الاولي الى بيروت، وبتمويل إضافي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مما يؤكد صحة المعطيات حول تسرب مياه الصرف الصحي وعصارة النفايات الى الانفاق المستحدثة.