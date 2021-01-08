تهريب الأموال مستمر

يعمد بعض التجار الى تهريب أموالهم الى الخارج من خلال صفقات وهمية لاستيراد الادوية والمواد الغذائية، محققين منافع مزدوجة من خلال تهريب الاموال والاستفادة من دعم السلع موضوع هذه الصفقات.

