"عاصفة كورونية" تجتاح المستشفيات: حان وقت الهلع

كتبت مريم مجدولين لحام في "نداء الوطن" مع تحطيم الأرقام اليومي للإصابات والوفيات ألم يحن الوقت للقول إنه "قد حان وقت الهلع"؟ الغريب أن يستمر تعطيل "خطة الإقفال التام الكلي" التي طرحتها لجنة الصحة النيابية بسبب رفض البعض الاقتناع بأن أنصاف الحلول غير مجدية وتُضعف كل خطوط المواجهة. نظراً لكثرة الاستثناءات غير المبرّرة، انفجار صحي ينتظرنا أمام إصرار الكثيرين على الإستهتار بالإجراءات الوقائية، والمتوقع "كارثي"، وساعات قليلة تفصلنا عن وصول إشغال أسرة العناية الفائقة لمصابي كورونا إلى 100%!لا يقتصر تجاهل "كارثة كورونا" وانعدام المسؤولية عند المؤتمنين على صحة الناس على المعنيين فقط، بل يمتد ليشمل "الشعب" كله. وفيما تُشكل تصرفات فئات واسعة من المواطنين نقطة الضعف الأكبر التي تسمح للوباء بالتسلل والإنتشار السريع، "حان وقت الهلع"، فما هو حجم الكارثة الصحية؟ وماذا يعني تمسّك "مصرّفي الأعمال" بخطة هذه مواصفاتها ونتائجها، ولن تحقق أياً من مطالب الأطباء والخبراء ونصائحهم؟"إقفال كلي" الآن!انتقد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حديث لـ"نداء الوطن" حجم الإستثناءات من الإقفال وسط "الإرتفاع الكبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا و"العاصفة الوبائية" التي تجتاح المستشفيات الخاصة والعامة في هذه المرحلة" وأضاف: "لم أفهم حتى المنطق الذي نُصت على أساسه هذه الخطة المجتزأة، فلنأخذ مثلاً على ذلك الدوائر العقارية، ففي حين ينص القانون على خفض الموظفين إلى 25% بدل 100%، بقي عدد المواطنين المتجهين إلى الدوائر هو نفسه وبالتالي ما كان يحتاج لساعة بات بحاجة لعدة ساعات في غرف مغلقة وزادت احتمالية التعرض للإصابة! أما استهتار الناس فحدث ولا حرج، لا التزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، وما شهدناه في فترة الأعياد أكبر دليل على ذلك والآتي أعظم، فالأرقام حتى الساعة لا تبشر بالخير"، مؤكداً أن "المستشفيات الخاصة تصارع للبقاء باللحم الحي وهناك أكثر من 60 مستشفى خاصاً تستقبل مرضى كورونا وتضم حوالى 300 سرير لأقسام العناية الفائقة، ونحو 550 سريراً للعزل العادي ونعالج حتى في أقسام الطوارئ بسبب اعداد المصابين الهائلة للحالات الخطرة في اليومين الأخيرين وبالتالي لا يجوز اتهامنا بالتلكؤ"، كما طالب النقيب بـ"إقفال كلي وفوري لمدة شهر على الأقل مع توفير المال للفئة الأكثر فقراً، من دون استثناء المطار نظراً لخطورة المرحلة ولعدم الثقة بعملية تتبع حركة الوافدين ومراقبة التزامهم بالحجر الصحي".وبالنسبة لما صدر عن وزارة الصحة من قرارات بتخفيض تصنيف المستشفيات التي لا تستقبل مرضى كورونا، تمنى هارون "عدم استخدام لغة التهديد أو التصعيد، إذ أن الحوار اليوم في ظل الأزمة سيد الموقف، بخاصة أن المستشفيات الخاصة تحاول جاهدة رفع قدرتها على استقبال أعداد أكبر من المصابين إلا أن الوضع صعب لأنه يحتاج تمويلاً كبيراً بخاصة في ظل عدم دفع مستحقات هذه المستشفيات فالحكومة تدين بنحو 2,500 مليار ليرة لبنانية، أو 1.6 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي أو حوالى 300 مليون دولار بسعر الصرف غير الرسمي، لأكثر من 120 مستشفى خاصّاً! أموال من المتوقع أن تدفع بالليرة اللبنانية التي فقدت 80% من قيمتها وقدرتها الشرائية أما وزارة المال فقد صرفت فقط 8.5% من المبلغ المستحقّ عليها سنة 2020 وذلك من دون الحصول على أي مال من الاعتماد الإضافي لموازنة 2020 بقيمة 450 مليون ليرة لبنانية، والذي أنشأه البرلمان للمستشفيات في نيسان 2020".