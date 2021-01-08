16
o
بيروت
11
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
آخر تطورات الحكومة: نصرالله يطل اليوم.. وصراع الحريري-باسيل يحتدم
Lebanon 24
08-01-2021
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الأخبار": " غاب رئيس الجمهورية عن قداس الميلاد، فقرر التعويض بزيارة إلى بكركي لمعايدة البطريرك بشارة الراعي. زيارة المعايدة صارت حدثاً، في ظل غياب أي تحرك أو حدث سياسي. هذه الخطوة، ربطاً بالمسعى الذي أقحم الراعي نفسه به لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، أخذت التحليلات لتصبّ في خانة الأمل بتحرّك ملف تشكيل الحكومة. لكن في ظل انشداد العين اللبنانية باتجاه واشنطن منذ ما قبل دخول انصار دونالد ترامب إلى مبنى الكابيتول، وعلى الأرجح حتى خروجه من البيت الأبيض، فإن أحداً لا يتعامل مع أي مسعى يتعلق بتشكيل الحكومة بالجدية المطلوبة. لا أحد يضع في حسبانه ازدياد المخاطر المرتبطة بالوضع الاقتصادي، والتي يمكن أن تصل إلى انهيار وشيك، إذا لم تُشكّل الحكومة وتبدأ عملية إنقاذ ما أمكن.
في هذا الوقت، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مساء اليوم، مخصصاً كلمته للحديث عن الملفات الداخلية. وهو كان قد أشار في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى أنه سيتناول ملف تشكيل الحكومة وملف كورونا والترسيم البحري والوضع الاقتصادي والنقدي… ويأمل كثر أن تساهم إطلالة نصرالله في تحريك المياه الحكومية الراكدة. لكن ثمة من يشكك في قدرة الحزب على كسر التباعد القائم بين عون والحريري، خصوصاً أن الحزب سبق أن قام بمحاولة لرأب الصدع بين الطرفين اصطدمت بعقبتين: تمسّك كل منهما بوجهة نظره، وامتلاك المحاولة نفسها عناصر فشلها داخلها، لكونها لم تتضمن أي اقتراحات عملية لحل الخلافات القائمة، إنما ركّزت على الحث على بذل مجهود لإنجاز التشكيلة والتحذير من خطورة البقاء من دون حكومة تعالج الأزمات المتلاحقة. وهو ما كررته كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها أمس، فحثّت الرئيس المكلف «على إعادة تحريك عجلة التأليف للحكومة ومواصلة التشاور للتوصل إلى الصيغة التي يمكن أن تعزّز الاستقرار والثقة بحسن إدارة شؤون ومصالح البلاد والقدرة على النهوض بالأعباء المترتبة على ذلك».
وسبق لنصر الله أن أشار إلى أن العقد داخلية بخلاف ما يروج عن ارتباطها بالانتخابات الأميركية، وهذا أمر يؤكده معظم الأطراف. بشكل تفصيلي أكثر، أبدى مصدر متابع ثقته بأن العقد المتراكمة والصراع السياسي الواضح بين عون والحريري يمكن اختصارها بالعقدة الأساس: الدور المستقبلي لجبران باسيل. «المستقبل» يعتبر أن الأخير انتهى بالسياسة بغض النظر عن حجمه النيابي أو حجم حزبه. وأصحاب هذا الرأي صاروا يستشهدون بدونالد ترامب، الذي انتهى سياسياً رغم تأييده من قبل ٧٥ مليون أميركي. وفي مقابل الموقف المستقبلي، موقف آخر يعتبر أن رئيس الجمهورية يسعى إلى تثبيت باسيل في المعادلة المقبلة، وهو لا يملك من الأدوات سوى كتلة وزارية وازنة تدعم الكتلة النيابية، وتعيده إلى سكة السباق إلى رئاسة الجمهورية". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
صور جديدة لنصرالله من خطوبة حفيدته تهزّ مواقع التواصل.. هذه التفاصيل
Lebanon 24
صور جديدة لنصرالله من خطوبة حفيدته تهزّ مواقع التواصل.. هذه التفاصيل
21:43 | 2021-01-07
07/01/2021 09:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حي السلّم يشتعل.. إشتباكات عنيفة بين "المعلومات" و مطلوبين
Lebanon 24
حي السلّم يشتعل.. إشتباكات عنيفة بين "المعلومات" و مطلوبين
20:16 | 2021-01-07
07/01/2021 08:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيكون مصير وسام صباغ السجن؟
Lebanon 24
هل سيكون مصير وسام صباغ السجن؟
16:33 | 2021-01-07
07/01/2021 04:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت جرّاء مضاعفات بعد خضوعها لجراحة.. الموت يفجع ريتا حرب بوالدتها
Lebanon 24
توفيت جرّاء مضاعفات بعد خضوعها لجراحة.. الموت يفجع ريتا حرب بوالدتها
12:32 | 2021-01-07
07/01/2021 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
20:06 | 2021-01-07
07/01/2021 08:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:00 | 2021-01-08
المبادرة الفرنسية في الواجهة من جديد... فهل يكون لبنان على موعد مع الحلول؟
08:35 | 2021-01-08
14 إصابة جديدة بـ"كورونا" في كفرعقا
08:33 | 2021-01-08
سرقة دجاج من مزرعة في عكار
08:14 | 2021-01-08
29 إصابة جديدة بـ"كورونا" في داربعشتار
08:13 | 2021-01-08
حسن: لا عائق ماليا أمام وصول لقاح فايزر .. وهذا ما قاله عن مشاركته بمناسبة اجتماعية في بعلبك
07:53 | 2021-01-08
حلبا.. 10 إصابات جديدة بكورونا وإعلان عن الحاجة إلى معدات طبية
فيديو
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
Lebanon 24
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
21:00 | 2021-01-07
08/01/2021 09:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمات غريبة تفوهت بها امرأة الكابيتول قبل أن تلفظ أنفاسها (فيديو)
Lebanon 24
كلمات غريبة تفوهت بها امرأة الكابيتول قبل أن تلفظ أنفاسها (فيديو)
14:48 | 2021-01-07
08/01/2021 09:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلاسيكو إيطاليا".. "يوفنتوس" يسحق "ميلان" في عقر داره! (فيديو)
Lebanon 24
"كلاسيكو إيطاليا".. "يوفنتوس" يسحق "ميلان" في عقر داره! (فيديو)
10:30 | 2021-01-07
08/01/2021 09:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact