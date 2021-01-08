الطلاب يقاطعون الدفع: "الأميركية": العودة إلى 1515 تقفل الجامعة!.. واليسوعية تتجه إلى تجميد الأقساط

كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": لا ثقة لدى الطلاب الجامعيين وأهاليهم بإدارات الجامعات الخاصة، ما دامت الأخيرة ترفض الاستماع إليهم وتمتنع عن إشراكهم في القرار المالي للجامعة بإطلاعهم على ميزانياتها. تصنيف الجامعة ورتبتها لا يعودان مهمين عندما يعجز عدد كبير من الطلّاب عن التسجيل في الجامعة أصلاً.

بعد المواجهة في الشارع رفضاً لزيادة 160 في المئة على الأقساط في كل من الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية الأميركية، دعا عدد من الأندية في الجامعة الأميركية، بمبادرة من «النادي العلماني» ومجموعة «التغيير يبدأ من الجامعة الأميركية»، إلى مقاطعة دفع الأقساط وفق سعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة للدولار)، وهو قرار دخل حيّز التنفيذ في 4 كانون الثاني الحالي، فيما تنتهي مهلة تسديد القسط في 6 شباط المقبل. الهدف من المقاطعة، بحسب نائب رئيس الحكومة الطلابية، عضو النادي جاد الهاني، هو استمهال المجلس النيابي لإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وجوب استيفاء الأقساط في الجامعات والمعاهد الخاصة بالعملة الوطنية، وعدم رفع الأقساط والالتزام بلائحة العام 2017 - 2018، علماً بأن هذا الاقتراح وضع بنداً أخيراً على جدول أعمال الجلسة التشريعية في 21 كانون الأول الماضي. وبذلك، يكون القانون، بحسب الهاني، ورقة ضغط للتفاوض مع إدارة الجامعة.

«النادي العلماني» رفض - على خط آخر - المشاركة في اجتماع دعت إليه إدارة الجامعة أخيراً، احتجاجاً على عدم إدراج بند الأقساط على جدول الأعمال والاكتفاء بمناقشة ما سمّته الجامعة «العنف» ضدها، فيما حضرت مجموعة «التغيير يبدأ...» الاجتماع على خلفية «قناعتها بأن العمل الطلابي يجب أن يسير وفق مسارين متوازيين: الضغط في الشارع، والتفاوض المباشر مع إدارة الجامعة، كما قالت لـ «الأخبار» عضو المجموعة صبا مروة. وأضافت أن المجموعة «لمست إصرار الإدارة على عدم التراجع عن قرارها باعتبار أن تسديد القسط على سعر الـ 1515 ليرة للدولار الواحد سيقفل الجامعة، وأنها لن تفاوض الطلاب تحت الضغط».