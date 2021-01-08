حلبا.. 10 إصابات جديدة بكورونا وإعلان عن الحاجة إلى معدات طبية

أعلنت خلية الازمة في حلبا في بيان، تسجيل 10 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في البلدة، ودعت مخالطيهم إلى إلتزام الحجر المنزلي، مشددة على ضرورة إبلاغها عند ظهور أي أعراض والاتصال على الرقم 70/540951.وأطلقت الخلية ليلا "نداء إنسانيا"، أعلنت فيه "الحاجة الماسة إلى مستلزمات ومعدات طبية من أجل مواكبة حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا، بسبب عدم قدرة المستشفيات على استقبال المرضى المصابين".وأوضحت أنه "بسبب التزايد الكبير لعدد المصابين في حلبا، والحالة الحرجة التي وصلت اليها، تسعى لتأمين 10 آلات أوكسجين، و10 قوارير أوكسجين مجهزة بساعات ضغط، لمتابعة الحالات الباردة والحرجة في المنازل ومراكز الحجر".كما أنها تسعى "لتأمين مجموعة من الحصص الغذائية والمعقمات والأدوية لذوي الدخل المحدود من المصابين، معلنة أنها تفتح باب التبرعات المادية والعينية، داعية الراغبين إلى الاتصال على الارقام: 03525912 /03373201 / 71917167