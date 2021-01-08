لبنان

حلبا.. 10 إصابات جديدة بكورونا وإعلان عن الحاجة إلى معدات طبية

Lebanon 24
08-01-2021 | 07:53
A-
A+
Doc-P-782177-637456893579794728.jpg
Doc-P-782177-637456893579794728.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت خلية الازمة في حلبا في بيان، تسجيل 10 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في البلدة، ودعت مخالطيهم إلى إلتزام الحجر المنزلي، مشددة على ضرورة إبلاغها عند ظهور أي أعراض والاتصال على الرقم 70/540951.

وأطلقت الخلية ليلا "نداء إنسانيا"، أعلنت فيه "الحاجة الماسة إلى مستلزمات ومعدات طبية من أجل مواكبة حالات المرضى المصابين بفيروس كورونا، بسبب عدم قدرة المستشفيات على استقبال المرضى المصابين".

وأوضحت أنه "بسبب التزايد الكبير لعدد المصابين في حلبا، والحالة الحرجة التي وصلت اليها، تسعى لتأمين 10 آلات أوكسجين، و10 قوارير أوكسجين مجهزة بساعات ضغط، لمتابعة الحالات الباردة والحرجة في المنازل ومراكز الحجر".

كما أنها تسعى "لتأمين مجموعة من الحصص الغذائية والمعقمات والأدوية لذوي الدخل المحدود من المصابين، معلنة أنها تفتح باب التبرعات المادية والعينية، داعية الراغبين إلى الاتصال على الارقام: 03525912 /03373201 / 71917167
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:53 | 2021-01-08
12:40 | 2021-01-08
12:39 | 2021-01-08
12:30 | 2021-01-08
12:26 | 2021-01-08
12:23 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website