29 إصابة جديدة بـ"كورونا" في داربعشتار

أعلن نادي الفكر الثقافي الرياضي الاجتماعي في داربعشتار، في بيان، أنه تبلغ نتائج فحوص الـ PCR التي أجراها أمس في البلدة، بالتعاون مع مستشفى طرابلس الحكومي، وجاءت النتائج كالآتي: تم فحص 87 شخصا وتبين إصابة 29 شخصا بفيروس كورونا.بدوره، قام النادي بتبليغ جميع الأشخاص المعنيين بنتائجهم الإيجابية أو السلبية، وسلم اللوائح للبلدية لتقوم بدورها بنشر الأسماء ومتابعة المصابين.