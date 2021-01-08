سرقة دجاج من مزرعة في عكار

اقدم مجهولون على الدخول الى مزرعة تعود لشخص في بلدة الدوره عكار، حيث قاموا بسرقة الدجاج الموجود داخل المزرعة وفرّوا الى جهة مجهولة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".