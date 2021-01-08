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لبنان
سرقة دجاج من مزرعة في عكار
Lebanon 24
08-01-2021
|
08:33
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اقدم مجهولون على الدخول الى مزرعة تعود لشخص في بلدة الدوره عكار، حيث قاموا بسرقة الدجاج الموجود داخل المزرعة وفرّوا الى جهة مجهولة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".
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سرقة
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