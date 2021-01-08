لبنان

كتانة حذّر من خطورة "كورونا": ننقل أكثر من 120 حالة يوميا

Lebanon 24
08-01-2021 | 09:49
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كشف أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن مستشفيات بيروت هي التي تعاني من الضغط الأكبر في عدد حالات كورونا.
 
وأكد في حديث الى "صوت كل لبنان" أن الصليب الأحمر مستمر بنقل الحالات التي تتطلب عناية فائقة أو استشفاء طارئ وقد تخطى عدد الحالات التي تنقل يوميا المئة وعشرين فضلاً عن التي تُنقل بسياراتها الخاصّة.
 
وحذّر كتانة من خطورة الوضع إذا لم يلتزم المواطن بحماية نفسه ومحيطه مطالباً الجهات المعنية بزيادة قدرات المستشفيات وإلا فلن تتمكن من استقبال أي حالات جديدة. وأشار الى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الطواقم الطبية يرتفع ما يحول دون استقبال المستشفيات مرضى كورونا.
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