لبنان

لقاح قد يصل الى لبنان قبل فايزر وبأقل كلفة.. هذا ما كشفه نقيب الأطباء

Lebanon 24
08-01-2021 | 09:52
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رأى نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن الإقفال التام لا يمكن أن ينجح إذا استمرّ المواطن بعدم الالتزام، والجهات المعنية من لجان نيابية ووزارية وصحّية ووزارات بعدم التنسيق فيما بينها وتوحيد قرارها.

 

وفي حديث الى "صوت كل لبنان" طالب أبو شرف باستحداث مستشفيات ميدانية وتجهيزها ودعم المستشفيات الخاصّة والرسمية بما هي بحاجة إليه لزيادة قدرتها الاستيعابية ومواكبة الحالة الصحيّة الخطرة.

 

وكشف أبو شرف عن لقاح يُستخدم في عدد من الدول ممكن استيراده بأقرب وقت وقد يصل الى لبنان قبل لقاح شركة فيزر وهو أقل كلفة، مناشداً وزارة الصحة الإفساح في المجال أمام القطاع الخاص لاستيراده.

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