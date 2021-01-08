بكركي صرح وطني... لا سياسي!

وعلى رغم أن أجواء لقاء يوم أمس إتسم بالصراحة وكانت مناسبة لعرض مختلف الأفكار المطروحة والمعوقات التي تحول دون ولادة الحكومة، فإن ما حكي عن مساع لترتيب لقاء بين عون والرئيس الحريري ليس مكانه بكركي، مع التشديد على أهمية الدور الذي يلعبه هذا الصرح الوطني في المسائل الكبرى، لأن لسائر المرجعيات الروحية دورها الوطني أيضًا. فالمكان الوحيد الذي يمكن أن يجمع بين عون والحريري هو القصر الجمهوري، وهو المكان الطبيعي لتصفية الخلافات المترسبة والعالقة، والتي يقول البعض أن حلولها ليست داخلية بقدر ما هي على تماس مع التطورات الخارجية، إذ يعتقد بعض المحللين أن هناك عوامل عدة تتحكم بالواقع اللبناني وستتحكم به في المراحل المقبلة، ولا يمكن عزلها عمّا يجري في المنطقة وإرتباطها بالتطورات على الساحة الأميركية قبل حلول موعد تسلّم جو بايدن مقاليد الرئاسة الأميركية، وهي على الأرجح ستؤدي إلى خلط الأوراق والأدوار والمواقع في الداخل اللبناني، وأبرزها:- الضغط الأميركي خصوصا، والدولي والعربي عموما، وبالأخص بعد قمة العلا، على لبنان من أجل إضعاف "حزب الله" ورفع نفوذه عن السلطة المركزية. ويتردد أن هذا الضغط سيشهد تصعيدا واسعا ومباشرا في المرحلة المقبلة، ويستهدف الحزب وحلفاءه وسائر أركان السلطة والقوى السياسية على خلفية رضوخها لهذا النفوذ، وهذا ما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا لأن ثمة من يؤمن بأن "حزب الله" هو مكّون اساسي من مقومات التركيبة اللبنانية القائمة على توازنات دقيقة وحساسة.- إقتراب موعد الإستحقاقات الدستورية المفصلية في العام 2022( الإنتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية، وطبعا تشكيل الحكومة الجديدة). وهذه الإستحقاقات ستكون ورقة ضغط في أيدي "الأقوياء" في الداخل، وسيستخدمونها للمساومة على كل شيء. ومن خلالها قد يصبح شعار كل طرف "أنا أو لا أحد". وهذا ما يدفع كل من طرفي التفاهم إلى إعادة ترتيب الأولويات التحالفية على أسس مصلحية جديدة، مع تسجيل ملاحظة مهمة، وهي أن الحكومة التي ستتشكل في النهاية ستمدّد حتى نهاية عهد الرئيس عون، وهي التي ستكون على الأرجح السلطة الفعلية على الأرض، بعد تعذّر الإنتخابات النيابية، وبالتالي الإنتخابات الرئاسية، ولذك نشهد ما نشهده من شدّ حبال بين الرئيس الحريري ومن معه من جهة، وبين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وحلفائه من جهة أخرى حول الثلث الضامن أو المعطّل.- كثيرون يتوقعون أن يتجه لبنان، في ضوء هذه التطورات والتحولات الشرق أوسطية، إلى مرحلة مفصلية قد يُطرح فيها وبجدية موضوع تغيّر نظامه، أو حتى صيغته الحالية. وفي هذه الحال، قد تستنفر العصبيات الطوائفية والمذهبية، وتصبح لها الأولوية على التحالفات السياسية، وستعاد عملية خلط الأوراق، وسيكون للعبة السياسية أولويات غير منتظرة وغير متوقعة، وهذا الأمر ستكون له تداعيات لن تصب في النهاية في مصلحة لبنان الواحد.