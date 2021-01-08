لبنان

سرقة من داخل مؤسسة مياه لبنان الشمالي.. هكذا أوقف الرأس المدبر

Lebanon 24
08-01-2021 | 10:12
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صـدر عــــن المديريــة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقات العامـة البـلاغ التالـــــي:

 

في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لجميع أنواع الجرائم وملاحقة المتورطين فيها وتوقيفهم، وبعد أن توافرت لهذه الشعبة معلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عملية سرقة من مستودعات "مؤسسة مياه لبنان الشمالي" في البحصاص-طرابلس.

 

باشرت الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين وتوقيفهم. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها، تمكّنت من تحديد كامل هويات أفراد عصابة السرقة وتوقيف اثنين منهم بعملية نوعية نفّذتها بتاريخ 1-1-2021، في محلتي التبانة والبحصاص، وهما:

 

- م. ق. (مواليد عام 1994، لبناني) وهو الرأس المدبر للعصابة وأحد موظفي المؤسسة المذكورة.

 

- أ. ق. (مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني)

 

جرى ضبط المسروقات، كما ضُبِط بحوزتهما مبلغ /4.500.000/ و /3/ أجهزة خلوية.

 

بالتحقيق معهما اعترفا بتنفيذ أكثر من /5/ عمليات سرقة من المؤسسة المذكورة، بالاشتراك مع اثنين آخرَين. وأن الموقوف الأول هو من خطّط لتنفيذ عمليات السرقة، كونه موظف في المؤسّسة.

 

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.

 

 

 

 

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