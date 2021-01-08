شقيق البطريرك الراعي في ذمّة الله

توفي شكري يوسف الراعي، شقيق البطريرك مار بشاره بطرس الراعي اليوم الخميس 7 كانون الثاني.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة 8 كانون الثاني في كنسية مار جرجس القديم - حملايا.

أسرة لبنان 24 تتقدم بأحر التعازي من البطريرك الراعي وعائلة الفقيد.