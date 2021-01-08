لبنان

ازمة محللين سياسيين في هذا التيار!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-01-2021 | 10:46
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علم "لبنان ٢٤" أن تيارا سياسيا اساسيا في لبنان يعاني من ازمة حقيقية بعد تخلي عدد كبير من المحللين السياسيين والصحافيين عنه.

واشارت المصادر إلى  أن هذا التيار يسعى منذ مدة الى تعويم بعض الصحافيين المغمورين من اجل أن يكونوا صوته في وسائل الاعلام.
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