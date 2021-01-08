استشهد في الفرزل.. قيادة الجيش تنعى المعاون شربل نعيمة

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه المعاون شربل نعيمة الذي استُشهد جرّاء إطلاق نار في منطقة الفرزل ــ زحلة بتاريخ 7/ 1/ 2021.

- وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد 4/ 1/ 1990 برمانا ــ المتن.

- تطوع في الجيش بصفة جندي اعتباراً من 8/ 2/ 2009

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب

- يُنقل الجثمان بتاريخ 8/ 1/ 2021 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس ــ حمانا، حيث يقام المأتم الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

- تُقبل التعازي عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- السيد إبراهيم والد الشهيد:203537/ 70

- السيد وسام شقيق الشهيد: 018476/ 03

- السيد الياس شقيق الشهيد:522489/ 03

- السيد غياث شقيق الشهيد: 478873/ 03