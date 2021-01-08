لبنان

استشهد في الفرزل.. قيادة الجيش تنعى المعاون شربل نعيمة

Lebanon 24
08-01-2021 | 10:46
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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه المعاون شربل نعيمة الذي استُشهد جرّاء إطلاق نار في منطقة الفرزل ــ زحلة بتاريخ 7/ 1/ 2021.

-    وفي ما يلي نبذة عن حياته:

-    من مواليد 4/ 1/ 1990 برمانا ــ المتن.

-    تطوع في الجيش بصفة جندي اعتباراً من 8/ 2/ 2009

-    حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

-    الوضع العائلي: عازب

-    يُنقل الجثمان بتاريخ 8/ 1/ 2021 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس ــ حمانا، حيث يقام المأتم الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

-    تُقبل التعازي عبر الاتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

-    السيد إبراهيم والد الشهيد:203537/ 70

-    السيد وسام شقيق الشهيد: 018476/ 03

-    السيد الياس شقيق الشهيد:522489/ 03

-    السيد غياث شقيق الشهيد: 478873/ 03

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