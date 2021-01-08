لبنان

لجنة أمنية اهلية في القبة بطرابلس لحماية الشارع واهله بعد ارتفاع السرقات والسلب

Lebanon 24
08-01-2021 | 10:47
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في ظل الارتفاع الجنوني بعمليات السلب وسرقة السيارات والمنازل والدراجات النارية، بالاضافة لعمليات انتحال صفات امنية كامن الدولة والاستقصاء والمعلومات من قبل عصابات تقوم بسلب المواطنين والاعتداء عليهم في منازلهم وسرقتهم، بدأ عدد من الشبان داخل احيائهم بتشكيل لجان أمن اهلية لحماية شوارعهم ومنازل عائلاتهم، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

ففي احد شوارع منطقة القبة، نظم 5 شبان لجنة أمنية اهلية مهمتها حماية الشارع واهله وممتلكاتهم خلال فترة الليل حيث تمتد دورياتهم من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحاً، في حين ان فترة الصباح من الساعة السادسة صباحاً حتى السادسة مساء تعتبر غير ناشطة للسرقات في ظل وجود معظم المواطنين في الشارع ووجود حركة.

وقد اوضح هؤلاء الشبان ان لديهم اسلحة فردية حيث يجلسون ويسهرون ليلاً عند مدخليّ الشارع لحمايته في ظل الغياب الامني التام عن طرابلس.
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