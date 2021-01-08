تحدثت مصادر لـ"لبنان 24" عن أنه من المرجح أن يكون الإقفال العام بمثابة المحاولة الأخيرة لما تحمله من تبعات كارثية على معظم القطاعات خصوصاً بعد الفشل في تطبيق الإجراءات التي اتخذت في المحاولتين السابقتين.

وتضيف المصادر أن الإقفال لن يكون مغايراً عن الإقفالات السابقة حيث أن هناك مناطق تلتزم وأخرى لا تلتزم.