لبنان

اعتصام لاعلاميي طرابلس امام قصر العدل احتجاجا على الاعتداء على مصور الـ lbci

Lebanon 24
08-01-2021 | 10:53
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نفذ عدد من الاعلاميين في طرابلس اعتصاماً صباح اليوم الجمعة امام قصر عدل طرابلس وذلك احتجاجاً على الاعتداء على الزميل المصوّر يحيى حبشيتي مساء البارحة اثناء تغطيته الاعلامية .

 

وقد ناشد الاعلاميون وزيرة الاعلام تأمين الحماية للاعلاميين اثناء تغطيتهم للاحداث مطالبينها بالتحرك فوراً لمحاسبة المعتدين.

 

وكان الزميل يحيى الحبشيتي تعرض للاعتداء بالضرب مساء أمس اثناء تغطية عمل شرطة بلدية طرابلس لاقفال المطاعم المخالفة لقرار الاقفال العام.

 

من جهة أخرى، صدر عن اصحاب ومحرري المواقع الالكترونية في الشمال بياناً استنكروا فيه الاعتداء على الزميل "يحيى حبشيتي" مراسل قناة lbc أثناء أدائه لعمله المهني.

 

وناشد اصحاب ومحرري المواقع  الالكترونية في الشمال وزيرة الاعلام الى تأمين حماية الاعلاميين وانصافهم في الدور الكبير الذي يقومون به حماية لحرية الرأي وانتصاراً للكلمة الحرة .

المصدر: لبنان 24 الشمال
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