حاول خطفه لمنعه من الزواج من والدته ؟

همّ "ع.ر" لأخذ سيارته من موقف البناء الذي يقطن فيه في محلّة كفرشيما، ففوجئ بثلاثة أشخاص مجهولين يحاولون خطفه ويهدّدونه بأسلحة حربيّة غير مرخّصة، إلّا أنّه تمكّن من الهرب منهم بعدما إستقلّ سيّارته، فما كان منهم إلا أنّ أطلقوا النار باتجاه سيّارته وفرّوا هاربين.

سارع "ع.ر" الى إبلاغ مخفر المحلّة، مشيراً الى إشتباهه بـ "ع.ف" كونه توجد خلافات بينه وبين عائلته بسبب رفض المدعى عليه لموضوع زواج المدعي من والدته.

وقد ادّعت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان على المدعى عليه بجرم محاولة خطف "ع.ر" بواسطة العنف والتهديد بواسطة أسلحة حربية ومحاولة قتله. وباستجوابه أمام المحقق الإستنطاقي نفى "ع.ف" ما نُسب إليه، ليعود ويُسقط المدعي حقوقه الشخصيّة عنه، مشيرا الى أنّه لا يجزم بأن للمدعى عليه علاقة بمحاولة خطفه.

وتبعا للإسقاط، ونظراً لتراجع المدعي عن أقواله الأوّلية، منع قاضي التحقيق في جبل لبنان المحاكمة عن "ع.ف" من الجرم المسند إليه لإنتفاء الدليل وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر.