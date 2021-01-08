لبنان

اهالي الزاهرية يوقفون سارقين اثنين بالجرم المشهود (صورة)

Lebanon 24
08-01-2021 | 11:00
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تمكن عدد من الشبان في احد شوارع الزاهرية في طرابلس من القاء القبض على سارقين اثنين اثناء قيامهما بسرقة بطاريات السيارات في الشارع، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال. 

وقام الشبان بالقاء القبض عليهما والتواصل مع القوى الامنية التي قدمت واستلمتهما وحولتهما للتحقيق.

هذا وكان عدد من الشبان في شارع المطران في طرابلس قد لاحقوا سارقاً اثناء قيامه بمحاولة سرقة سيارة الا انه تمكن من الفرار.

في حين قام احد السارقين بسرقة "بيك اب" من منطقة التبانة وتمكن من الفرار من دون تمكن شبان الحي من توقيفه.
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