باسيل اتصل بوزير الصحة ومديري مستشفيي تنورين والبترون لزيادة أسرة كورونا





وأتى الاتصال بعد تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا في قضاء البترون، وعقب اعلان المدير العام لمستشفى البترون عن عدم قدرة المستشفى على استقبال مزيد من المرضى راهنا بسبب إشغال كل أسرة القسم الخاصة بمرضى كورونا. اتصل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بكل من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ومدير مستشفى تنورين الدكتور وليد حرب ومدير مستشفى البترون أيوب مخباط طالبا منهم "إجراء المقتضى لتوسيع قدرة المستشفيين على استقبال مزيد من مرضى "كورونا".وأفاد المكتب الاعلامي لباسيل أن الثلاثة "تجاوبوا مع مطالبه".وأتى الاتصال بعد تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا في قضاء البترون، وعقب اعلان المدير العام لمستشفى البترون عن عدم قدرة المستشفى على استقبال مزيد من المرضى راهنا بسبب إشغال كل أسرة القسم الخاصة بمرضى كورونا.

ولفت المكتب الى أن "الاتفاق حصل بين وزير الصحة ومديري المستشفيين على ان تحصل عملية التوسعة في أسرع وقت، وخلال اسبوع اذا امكن، لاستيعاب الاعداد المتزايدة حاليا".

وتمنى باسيل على أهالي القضاء "اتخاذ كل الاجراءات الوقائية اللازمة منعا من تفلت الوضع اكثر في القضاء".