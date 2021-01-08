لبنان

تعميم من قائمقام حاصبيا إلى بلديات القضاء.. هذا مضمونه

Lebanon 24
08-01-2021 | 11:19
A-
A+
Doc-P-782246-637457017609158428.jpg
Doc-P-782246-637457017609158428.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصدر قائمقام حاصبيا رواد سلوم ، التعميم الآتي:

"بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1959/116

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1977/118 (قانون البلديات)

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 1982/9/22 (تحديد أصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات)

بناء على القانون رقم 1988/60 (الرسوم والعلاوات البلدية)

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 (قانون المحاسبة العمومية)، وتحقيقا لمقتضيات المصلحة وحسن سير العمل وانتظامه يعمم ما يأتي:

 

 

أولا : يطلب الى بلديات واتحادات بلديات قضاء حاصبيا التقيد التام بأحكام القانون رقم 1988/60 لجهة استيفاء الرسوم المحددة فيه، وذلك دون أي زيادة عن المبالغ المبينة في متنه، مع الاشارة الى أن أي مخالفة بهذا الخصوص تعرض مرتكبيها الى الملاحقة القانونية وفقا الأحكام المادة 361 من قانون العقوبات.

 

 

ثانيا: يطلب إلى بلديات واتحادات بلديات قضاء حاصبيا التقيد التام بأحكام المرسوم 1982/5595 وضرورة أن ترفق بالقرارات المرسلة من قبلهم الى القائمقامية كل المستندات المفروضة قانونا، بما في ذلك قرار حجز الاعتماد وفواتير الشراء ومحاضر توقيع كل من لجان الشراء والاستلام، مع الإشارة إلى أن أي مخالفة بهذا الخصوص تعرض مرتكبيها الى المساءلة القانونية.

 

 

ثالثا: يطلب الى بلديات واتحادات بلديات قضاء حاصبيا أخذ العلم بضرورة أن تتضمن محاضر لجان الشراء والاستلام تواقيع جميع أعضائها".

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:53 | 2021-01-08
12:40 | 2021-01-08
12:39 | 2021-01-08
12:30 | 2021-01-08
12:26 | 2021-01-08
12:23 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website