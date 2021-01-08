بيئة "حزب الله" تتململ!

رجحت مصادر مطلعة أن تكون إطلالة السيد حسن نصر الله اليوم المخصصة للملف اللبناني، بمثابة بعث رسائل إيجابية في الملف الحكومي لجهة العمل على تسهيل التأليف ولعبه دورا في ذلك، ومرد ذلك بحسب المصادر، أن لا حكومة يعني الانهيار وهذا لا مصلحة ل "حزب الله" به على عكس ما يظنه البعض، وذلك ربطا بالتطورات الحاصلة في المنطقة لا سيما بعد اجتماع مجلس التعاون الخليجي بمشاركة قطر وما تمخض عنه من وحدة خليجية في وجه الخصوم، في إشارة لايران، هذا فضلا عن أن بيئته بدأت تئن من الأوضاع المعيشية والاجتماعية وتبدي انزعاجا من اهتمام الحزب بالملفات الإقليمية على حساب الملفات الداخلية، و خاصة وأن هذه البيئة بدأت تتململ من حلفاء الحزب ومطالبهم التي تأتي كلها على حساب المواطن بشكل عام