لبنان

لا الحريري سيعتذر ولا عون سيتنازل!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-01-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-782249-637457024440085277.jpg
Doc-P-782249-637457024440085277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بات واضحاً حجم الخلاف الحاصل بين الرئيس ميشال عون من جهة والرئيس سعد الحريري من جهة اخرى، حتى أن بعض المتابعين يحملون هذا الخلاف مسؤولية كاملة لعدم تشكيل الحكومة.

وبالرغم من أن الاوضاع الاقليمية والتطورات الدولية قد تكون هي السبب الحقيقي لعدم الوصول الى حل حكومي، غير ان حجم الخلاف وجذوره بين الرئيسين اوصل الكثيرين الى اعتبار ان الخلاف والعرقلة داخلية.

من هنا يطرح السؤال الاساسي، هل يمكن ان تشكل الحكومة بعد حصول تسوية اقليمية؟ مصادر سياسية مطلعة تؤكد ان التسوية الاقليمية قد توصل الى حل في لبنان لكن هذه التسوية لن تحصل قبل نهاية الربيع المقبل.

ورأت المصادر ان الفرنسيين الذي سيعودون في المرحلة المقبلة بقوة الى الساحة اللبنانية سيجدون صعوبة حقيقية في تذليل العقبات الكامنة بين مطالب القوى السياسية.

ولفتت المصادر الى ان الرئيس سعد الحريري يعمل بشكل واضح على تحقيق مكاسب سياسية له ولتياره ولمنصب رئيس الحكومة كان "التيار الوطني الحر" قد اخذها وقضمها في المرحلة السابقة، مستغلا ضعف العونيين الحالي.

وبالتالي فإن الحريري لن يُحرج وسيبقى يسعى الى تحقيق مطالبه السياسية مهما طال عمر التأليف ولن يتجه الى الاعتذار ابدا، "وهذا الامر غير وارد".

وتعتبر المصادر ان الحريري سيستغل حصوله على مكاسبه السياسية من اجل تحصين وضعه الشعبي والجماهيري واستعادة صورته كزعيم قوي وقادر في ساحته.

اما عون فهو ليس في وارد التوقيع بنفسه على خروجه من الحياة السياسية وخروج تياره السياسي، لذلك فهو مصر على توحيد معايير التأليف والسعي لان يسمي الوزير جبران باسيل الوزراء المسيحيين، وهذا الامر ليس خاضعاً للتفاوض حتى لو كلف الامر استمرار الفراغ كل الفترة المتبقية للعهد.

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:05 | 2021-01-08
16:04 | 2021-01-08
15:51 | 2021-01-08
15:28 | 2021-01-08
15:28 | 2021-01-08
14:57 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website