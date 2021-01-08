ما صحة التسجيل الصوتي عن استهداف بيروت في الأيام المقبلة؟

نفت مصادر أمنية لـ"لبنان 24" صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استهداف بعض المناطق اللبنانية في الأيام المقبلة.

في التفاصيل، انتشر عبر "واتساب" تسجيل صوتي لشخص يتحدث بالفرنسية ويزعم أنه سيتّم استهداف بيروت وضواحيها في الأيام الـ15القادمة، طالباً من سكان العاصمة الانتقال الى المناطق الجبلية.