لبنان

سائقو الفانات والأوتوبيسات يعاودون عملهم.. اعتباراً من هذا اليوم

Lebanon 24
08-01-2021 | 12:09
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أصدررئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، البيان التالي: من منطلق "لا تُرك حق وراءه مطالب العدل اساس الملك ما بعد الضّيق إلّا الفرج"، ونتيجة للمتابعة والاتصالات التي قامت بها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري وبعد الاتفاق مع الصديق معالي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي. أزف بشرى لجميع الاخوة الزملاء سائقي الفانات والاوتوبيسات على جميع الأراضي اللبنانية بالسماح لهم بمعاودة العمل اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء ٢٠٢١/١/١٢ وفق الشروط والاجراءات الصحية التي سوف تصدر بمضمون قرار وزير الداخلية والبلديات".
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