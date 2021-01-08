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لبنان
اضافة مختبرات جديدة لاجراء فحص الكورونا في الضمان الاجتماعي
Lebanon 24
08-01-2021
|
12:17
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أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 653 تاريخ 7 كانون الثاني 2021 قضى بموجبها إضافة 3 مختبرات جديدة ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 103 مختبرات.
والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:
1. مختبر مستشفى النجدة الشعبية – النبطية.
2. مختبر مركز لبيب الطبي – صيدا.
3. مختبر مستشفى البقاع – تعلبايا.
وفي هذا السياق يذكّر د.كركي جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) وجوب التقيد بالآلية التي حدّدتها المذكرة الإعلامية الأساس رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020؛ لاسيّما التعرفة المحدّدة بســــعر 000 150 ل.ل. كحد أقصى، وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقّة قبل إصدار النتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية.
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