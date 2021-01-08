لبنان

التربية في التقدمي: مزيد من الاجحاف بحق المتعاقدين

Lebanon 24
08-01-2021 | 12:18
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صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي: "تطالعنا بين الحين والآخر وزارة التربية والتعليم العالي بقرارات تتضمن الكثير من الالتباس والتخبط، وآخرها ما صدر بالأمس حول تنظيم عملية التعلم عن بعد في فترة الإقفال العام. فهذا القرار، بالإضافة إلى أنه يتطلب جهدا من مديري المدارس لتنفيذه، حمل مزيدا من الإجحاف بحق شريحة واسعة من الأساتذة والمعلمين المتعاقدين، وهؤلاء مثلهم مثل معظم اللبنانيين يعانون من قساوة الأوضاع الإقتصادية ولا يتمتعون بأبسط الحقوق التي تمكنهم من العيش بكرامة، وما كان ينقصهم سوى هذا القرار الذي حرمهم من تنفيذ عدد من ساعاتهم التدريسية.

أمام هذا الواقع، تطالب مفوضية التربية والتعليم المعنيين باحتساب ساعات المتعاقدين على اختلافهم كاملة حسب عقودهم أقله عن الفصل الحالي، ومتابعة ملف تثبيتهم او على الأقل بإعطائهم حقهم بالطبابة والإستشفاء وبدل النقل، ما يخفف جزءا من معاناتهم خصوصا في هذه الظروف الإقتصادية والصحية الصعبة".
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