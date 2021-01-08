هل عدنا الى أزمة نفايات جديدة؟! (صور)

تشهد بعض المناطق في كسروان تكدس للنفايات بشكل كثيف منذ أكثرمن يومين مما يثير غضب السكان كونها تبعث روائح كريهة وتتسلل الى المنازل. ويسأل الأهالي ما اذا كنا سنشهد أزمة نفايات جديدة!؟.

"لبنان 24" يرصد بعض الصور للنفايات المكدسة.