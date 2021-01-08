لبنان

هل عدنا الى أزمة نفايات جديدة؟! (صور)

Lebanon 24
08-01-2021 | 13:55
A-
A+
Doc-P-782282-637457093289942252.png
Doc-P-782282-637457093289942252.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد بعض المناطق في كسروان تكدس للنفايات بشكل كثيف منذ أكثرمن يومين مما يثير غضب السكان كونها تبعث روائح كريهة وتتسلل الى المنازل. ويسأل الأهالي ما اذا كنا سنشهد أزمة نفايات جديدة!؟.
 
"لبنان 24" يرصد بعض الصور للنفايات المكدسة.
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تعليق رفع النفايات في بيروت والمتن وكسروان.. هل يحل وزير المال الأزمة اليوم؟
lebanon 24
08/01/2021 23:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح بإنقلاب سيارة على طريق عام غبالة كسروان
lebanon 24
08/01/2021 23:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق داخلي في المنية بالنفايات احتجاحاً على عدم رفعها
lebanon 24
08/01/2021 23:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تجار جونيه وكسروان: لإغلاق جدي برقابة مشددة وغرامات موجعة
lebanon 24
08/01/2021 23:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24

نفايات

كسروان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:18 | 2021-01-08
23:10 | 2021-01-08
22:56 | 2021-01-08
22:40 | 2021-01-08
22:38 | 2021-01-08
22:12 | 2021-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website