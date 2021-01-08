لبنان

دياب اتصل بالراعي معزياً بوفاة شقيقه

Lebanon 24
08-01-2021 | 13:28
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 أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اتصالا هاتفيا، بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث قدم له العزاء بوفاة شقيقه.
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حسان دياب

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