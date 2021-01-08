رئيس بلدية يعلن إصابته بكورونا

أعلن رئيس بلدية متريت قضاء الكورة رولان عنداري في بيان، "انه أجرى فحص الـ PCR وأتت النتيجة ايجابية، مؤكدا انه "بصحة جيدة ويلتزم الحجر خارج القرية وحسب التوصيات الصحية والقانونية. وطلب من كل شخص خالطه "الانتباه والحجر واجراء فحص الـ PCR عند اللزوم".