لبنان

كركي لرؤساء المكاتب: الاستمرار بمعالجة وقبض اشتراكات اصحاب العمل يومين اسبوعيا

Lebanon 24
08-01-2021 | 14:14
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 أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي تعميما رقم 104 يتعلق بقبض الاشتراكات في مكاتب الصندوق خلال فترة الاغلاق الكامل. وجاء فيه:

"عطفا على احكام المذكرة رقم 2 تاريخ 5/1/2021 المتعلقة بتأمين العمل في مكاتب ومديريات الصندوق خلال فترة الاغلاق الكامل من صباح يوم الخميس 7/1/2021، لغاية صباح يوم الاثنين 1/2/2021،

وحيث ان المذكرة المشار اليها نصت على استمرار العمل في جميع مكاتب ومديريات الصندوق، وفقا للدوام الرسمي المعمول به، لتأمين موافقات الاستشفاء ومعاملات الضمان الصحي، وباقي الخدمات بالحد الادنى، طيلة أيام الاغلاق الكامل،

لذلك، يطلب الى جميع رؤساء المكاتب المحلية والاقليمية تأمين ما يلزم للاستمرار بمعالجة وقبض اشتراكات اصحاب العمل والفئات الخاصة على الاقل يومين اسبوعيا".
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