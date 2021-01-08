تبادل اطلاق نار في التبانة

سُمع اطلاق رصاص كثيف في منطقة التبانة في طرابلس نتيجة اشكال مسلح بين عائلتين.



ويسمع تبادل لاطلاق النار في هذه الاثناء بالقرب من ملعب الجهاد. وقد توجهت دورية من الجيش اللبناني الى المكان.