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لبنان
تبادل اطلاق نار في التبانة
Lebanon 24
08-01-2021
|
14:23
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سُمع اطلاق رصاص كثيف في منطقة التبانة في طرابلس نتيجة اشكال مسلح بين عائلتين.
ويسمع تبادل لاطلاق النار في هذه الاثناء بالقرب من ملعب الجهاد. وقد توجهت دورية من الجيش اللبناني الى المكان.
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التبانة
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