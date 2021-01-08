لبنان

على خلفية الإغلاق.. ماذا حصل بسوق الذهب في طرابلس؟

Lebanon 24
08-01-2021 | 14:19
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أفاد مراسل "لبنان 24" عن وقوع إشكال على مدخل سوق الذهب في طرابلس حيث حصل تدافع بين عدد من الشبان من جهة وعناصر من الجيش اللبناني من جهة أخرى، وذلك على خلفية اغلاق المحلات وتطبيقاً لقانون الاقفال العام.
 
 
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