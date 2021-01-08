على خلفية الإغلاق.. ماذا حصل بسوق الذهب في طرابلس؟

أفاد مراسل "لبنان 24" عن وقوع إشكال على مدخل سوق الذهب في طرابلس حيث حصل تدافع بين عدد من الشبان من جهة وعناصر من الجيش اللبناني من جهة أخرى، وذلك على خلفية اغلاق المحلات وتطبيقاً لقانون الاقفال العام.