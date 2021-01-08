لبنان

زحمة سير على أوتوستراد زوق مصبح

Lebanon 24
08-01-2021 | 14:52
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يشهد المسلك الغربي للأوتوستراد الساحلي الممتد من جونية وصولا حتى زوق مصبح زحمة سير خانقة، بسبب حاجز أقامته عناصر من قوى الأمن الداخلي قرب جسر يسوع الملك، للتشدد بالإجرءات وتسطير محاضر ضبط بحق السيارات المخالفة لقرار التجوال ضمن المزدوج والمفرد.
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زحمة سير

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