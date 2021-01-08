زحمة سير على أوتوستراد زوق مصبح

يشهد المسلك الغربي للأوتوستراد الساحلي الممتد من جونية وصولا حتى زوق مصبح زحمة سير خانقة، بسبب حاجز أقامته عناصر من قوى الأمن الداخلي قرب جسر يسوع الملك، للتشدد بالإجرءات وتسطير محاضر ضبط بحق السيارات المخالفة لقرار التجوال ضمن المزدوج والمفرد.