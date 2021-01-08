جنبلاط: حاولت إيجاد الحلول لكن كل شيء مقفل

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن "جنبلاط لـ"راديو أميركا": لا حل في لبنان بإستنثاء تغيير النظام الطائفي الحالي الذي أثبت قوّته وحاولت إيجاد الحلول لكن كل شيء مقفل ونحن تحت سيطرة حزب الله المدعوم من إيران".وفي حديث لـ"راديو أميركا"، أشار جنبلاط الى أن "الغرب لم يساعد السوريين في مواجهة نظام الأسد وكان المطلوب أن يتدخل في سوريا بمواجهة النظام كما تدخّل الغرب في ليبيا لكن أوباما وبسبب مفاوضته إيران في الإتفاق النووي لم يتدخل في سوريا".وأضاف: "الشرق الأوسط الجديد مقسوم بين الأتراك والإيرانيين والإسرائيليين وهذا تحدي كبير والقوّة المحورية في الشرق الأوسط هي إسرائيل".