لبنان

بيان عن بلدية عمشيت حول الإغلاق العام

Lebanon 24
08-01-2021 | 15:51
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صد عن رئيس بلدية عمشيت الدكتور انطوان عيسى  البيان التالي: "بناء على قرار الاغلاق العام رقم 3/م ص تاريخ 05/01/2021 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 ( قانون الدفاع الوطني ) لا سيما المادة الثانية منه، واستنادا الى المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة )،

1-  يقفل بشكل كامل الكورنيش البحري في عمشيت امام ممارسة مختلف انواع الرياضة على الارصفة العامة و في الفسحات اعتبارا" من الساعة 6:00 من صباح يوم الخميس الواقع فيه 07/01/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الواقع فيه 2021/02/01  . 

2-  يمنع وقوف السيارات بمحاذاة الارصفة باستثناء سيارات مستثمري الاكشاك التي تقدم الماكولات بواسطة خدمة الديليفيري.
3- تكلّف عناصر الشرطة البلدية بتطبيق مضمون القرار عبر تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين بما فيها السيارات التي توجد مركونة على طول الكورنيش والفسحات الجانبية.

4- للتذكير بمنع الخروج و الولوج الى الشوارع والطرقات من الساعة 18:00 مساء" لغاية 5:00 فجرا من كل يوم من الفترة المذكورة اعلاه.
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