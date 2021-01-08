كنعان: موقف عون المتعلق بصلاحية تفسير الدستور مطلب اصلاحي

قال النائب ابراهيم كنعان في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "ان موقف فخامة الرئيس المتعلق بصلاحية تفسير الدستور ووجوب منحها للمجلس الدستوري، مطلب اصلاحي ينطلق مما هو معتمد في أغلبية الدول الديموقراطية لا سيما فرنسا وكان ورد في وثيقة الوفاق الوطني قبل تعديلها في الهيئة العامة آنذاك، علماً ان الصلاحية لا تزال، وبحسب الدستور، للمجلس النيابي".

ان موقف فخامة الرئيس المتعلق بصلاحية تفسير الدستور ووجوب منحها للمجلس الدستوري، مطلب اصلاحي ينطلق مما هو معتمد في أغلبية الدول الديموقراطية لا سيما فرنسا وكان ورد في وثيقة الوفاق الوطني قبل تعديلها في الهيئة العامة آنذاك، علماً ان الصلاحية لا تزال، وبحسب الدستور، للمجلس النيابي. — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) January 8, 2021