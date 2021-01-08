لبنان

ميقاتي: ما قاله بري في شأن حصر تفسير الدستور بالمجلس النيابي يقفل كل جدال عقيم

Lebanon 24
08-01-2021 | 16:05
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قال الرئيس نجيب ميقاتي: "ما قاله دولة الرئيس نبيه بري في شأن حصر تفسير  الدستور  بالمجلس النيابي  كاف وواف ويقفل كل جدال عقيم".
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