لبنان

القوات: لا علاقة لنا بتهريب المخدرات

Lebanon 24
08-01-2021 | 16:28
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أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" ان "إحدى الصفحات المزيفة والمزورة (political-parties)، التابعة لأحد التيارات السياسية الذي يشهد تراجعا مخيفا في وضعيته وغضبا عارما على أدائه وسلوكه، نشرت أخبارا ملفقة ومركبة ومضللة عن تورط "القوات اللبنانية" في تهريب المخدرات، حيث يصر هذا التيار، على تشويه صورة غيره بعدما أسودت صورته بشكل تام وكامل."
 
واكدت الدائرة الإعلامية أن هذا الخبر عار من الصحة تماما وكليا، ويندرج في سياق الفبركة الرخيصة والمكشوفة والمفضوحة والفارغة، كما اكدت أنها ستدّعي على الصفحة المشبوهة ومن يقف خلفها لدى القضاء المختص.
 
 
 
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