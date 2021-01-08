ضبط كميات منتهية الصلاحية من الجبنة في البقاع

بناء لتوجيهات وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، قامت مصلحة زراعة البقاع بالتنسيق مع إدارة الجمارك في البقاع، بتوقيف شاحنة محملة بألف ومئة كيلوغرام من الجبنة، تنقل من دون تبريد.



وبعد الكشف على الشاحنة، تبين عدم صلاحيتها للإستهلاك البشري، وعدم مطابقتها للمواصفات، وبالتالي تقرر إتلاف كامل كمية الجبنة، واحالة المخالفين الى القضاء.