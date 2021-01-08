لبنان

المجذوب طمأن إلى إنجاز العام الدراسي بحسب المناهج المقررة

Lebanon 24
08-01-2021 | 16:40
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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة نزيه جباوي ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة حسين جواد وعدد من أعضاء مجالس الرابطتين، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري ، ومدير التعليم الأساسي جورج داوود، وتناول البحث كيفية متابعة التعليم عن بعد في ظل الإقفال القسري نتيجة لجائحة كورونا. وتركز البحث على تنفيذ المنهج المقرر مع أساتذة الملاك والتعاقد.

وأكد الوزير المجذوب والإدارة التربوية "الحرص على إنجاز العام الدراسي بكل الوسائل المتاحة بالتعاون بين أفراد الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس والثانويات الرسمية، ومتابعة الإجتماعات لتقييم المرحلة صحيا وتربويا بما يسمح بالعودة الآمنة إلى التعليم المدمج عندما تصبح الظروف الصحية ملائمة لذلك".

وتوافق المجتمعون "على تطبيق مضمون التعميم رقم 2/م/2021 وإنجاز العام الدراسي بحسب المناهج المقررة، وبالتالي تكثيف ساعات التدريس بعد انقضاء فترة الإقفال القسري، سواء أكان التعليم مدمجا أم عن بعد ، بما يضمن إنهاء العام الدراسي كما يجب، واستكمال المناهج المقررة بحسب برامج الملاك والتعاقد في كل مدرسة وثانوية، وفقا للنصاب المنفذ لساعات التعاقد الكاملة لأفراد الهيئة التعليمية".
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