لبنان

منسق تيار العزم في عكار: نستغرب قرار وزير التربية بتقليص ساعات التعليم عن بعد للاساتذة المتعاقدين

Lebanon 24
08-01-2021 | 15:41
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علق منسق تيار العزم في عكار الدكتور هيثم عز الدين على قرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب فقال : تابعنا بإستغراب القرار الصادر مؤخرا عن وزير التربية طارق المجذوب، والقاضي بتقليص عدد ساعات التعليم عن بعد للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي إلى النصف ، وكأنه لم يكف هؤلاء المعلمين ما حل بهم نتيجة اعتماد سياسة التعليم عن بعد بحد ذاتها: هذه الطريقة وإن كانت ضرورية في ظل جائحة "كورونا"، إلا أنها ولا شك، أرخت بثقلها على كاهل المعلم المتعاقد، الذي أصبح يرزح تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية التي جعلت ما يتقاضاه من الدولة لا يكفي لسد حاجاته الأساسية".

اضاف :"من هنا، فإننا نناشد وزير التربية تعديل القرار بما يتناسب مع واقع الحال، ويحافظ على ما تبقى من كرامة الأستاذ المتعاقد، مؤكدين أننا سنقف مع الأساتذة المتعاقدين في أي قرار يقدمون عليه، من شأنه العمل على حفظ حقوقهم ومكتسباتهم.
لم يعد من المقبول بعد اليوم أن يصبح الاستاذ المتعاقد الحلقة الأضعف، ومكسر العصا لتغطية فشل أجهزة الدولة في التعاطي مع الأزمات. من هنا، وجب البحث عن آلية للتوفيق بين مقتضيات "كورونا" من جهة، وحق الأستاذ المتعاقد في العيش الكريم من جهة أخرى، وهذ من صلب مسؤولية وزارة التربية، المسؤول الأول والأخير عن استدامة التربية والتعليم في لبنان".
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